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Страшная авария под Калугой: 9 белорусов пострадали, один погиб

15 августа 2017 16:58
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Новости Беларуси. В ДТП под Калугой погиб 37-летний белорус, житель Калинковичей. Пострадали еще девять наших сограждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла этой ночью. Недалеко от райцентра Мало-Ярославец, по предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с другого автомобиля с пассажирским автобусом. Два транспортных средства зарегистрированы в Беларуси, всего же в них находились 37 наших граждан. По предварительной информации, почти все пострадавшие – из Гомельской области.

# происшествия # Авария в России

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