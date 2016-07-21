Прямой эфир

В Минске милиция ищет мужчину, получившего в банке 7 июля лишние 905 рублей

21 июля 2016 16:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудники правоохранительных органов Минска разыскивают мужчину, который из-за ошибки кассира получил «лишние» 905 деноминированных рублей.

В банке, расположенном в районе Немиги, мужчина менял 9,5 тысяч долларов на белорусские рубли. Однако вместо 19 095 рублей он получил 20 тысяч ровно.

Как рассказали в правоохранительных органах, инцидент произошел 7 июля.

Сотрудники банка до последнего рассчитывали на то, что мужчина сам вернет излишек.

Татьяна Обозная, пресс-офицер Центрального РУВД:
Если Вы узнали мужчину, изображенного на фото, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (029) 384-61-08, 288-02-02 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.

# происшествия # Деньги # Татьяна Обозная

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси 19 детей утонули за полгода
21 июля 2016 14:01

В Беларуси 19 детей утонули за полгода

По факту ДТП под Бегомлем возбудили уголовное дело: 5 человек погибли, выжившую девочку спасают врачи
21 июля 2016 11:10

По факту ДТП под Бегомлем возбудили уголовное дело: 5 человек погибли, выжившую девочку спасают врачи

Ливни в Могилеве продолжаются вторые сутки: выпала декадная норма осадков
21 июля 2016 11:09

Ливни в Могилеве продолжаются вторые сутки: выпала декадная норма осадков