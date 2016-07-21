В Минске милиция ищет мужчину, получившего в банке 7 июля лишние 905 рублей

Новости Беларуси. Сотрудники правоохранительных органов Минска разыскивают мужчину, который из-за ошибки кассира получил «лишние» 905 деноминированных рублей.

В банке, расположенном в районе Немиги, мужчина менял 9,5 тысяч долларов на белорусские рубли. Однако вместо 19 095 рублей он получил 20 тысяч ровно.

Как рассказали в правоохранительных органах, инцидент произошел 7 июля.

Сотрудники банка до последнего рассчитывали на то, что мужчина сам вернет излишек.



Татьяна Обозная, пресс-офицер Центрального РУВД:

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