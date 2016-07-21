По факту ДТП под Бегомлем возбудили уголовное дело: 5 человек погибли, выжившую девочку спасают врачи

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту трагического ДТП в Докшицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следователи с участием специалистов Комитета судебных экспертиз и использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории уже провели осмотр места происшествия.

Назначены экспертные исследования.

Светлана Сахарова, официальный представитель Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

Следователи совместно с экспертами Государственного комитета судебных экспертиз осуществили осмотр места происшествия, который проводился в течение нескольких часов. С места происшествия были изъяты два транспортных средства. Устанавливаются, кроме того, свидетели и очевидцы происшествия, допрашиваются. Устанавливаются все обстоятельства совершённого ДТП.

20 июля вечером на 108 километре автодороги Минск-Витебск, недалеко от Бегомля, в лобовом столкновении погибли сразу пять человек, ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован.

По предварительной информации, автомобиль, который двигался со стороны Минска, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с другой машиной.

В итоге прямо на месте аварии погибли двое водителей и трое пассажиров.

Выжил лишь ребенок: девятилетняя девочка получила телесные повреждения и была доставлена в Докшицкую центральную районную больницу. Но, по словам врачей, сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

Сергей Кубор, главный врач Докшицкой центральной районной больницы:

Помощь оказывалась специалистами нашего учреждения с привлечением специалистов областного звена. Помощь оказана в полном объёме, закончено оперативное вмешательство. Состояние остаётся тяжёлым ребёнка.