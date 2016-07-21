Ливни в Могилеве продолжаются вторые сутки: выпала декадная норма осадков

Новости Беларуси. Тем временем, погода вновь преподносит нам неприятные сюрпризы. На этот раз с большим количеством осадков столкнулись в Могилеве, где льет уже второй день.

За сутки в городе выпала уже декадная норма осадков.

Оказались подтопленными частные дома и подворья, которые расположены в низине. Вода залила приусадебные участки и подвалы.

Ливневки не справляются с большими потоками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам местных жителей, такие наводнения здесь случаются каждый раз, когда идут сильные дожди.

Наталья Севернёва, житель Могилева:

На огороде пропали огурцы, бураки, картошка пропала, кабачки – это все деньги большие стоит. А мы все это выбросим. Нам очень это обидно.