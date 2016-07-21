В Беларуси 19 детей утонули за полгода

Новости Беларуси. Только за первое полугодие в Беларуси утонуло 19 детей. А это значит, что вода уносит все больше детских жизней.

Ведь цифра, как минимум, на 5 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее серьезным травмам подвержены те, кто ныряет на мелководье.

По словам медиков, увеличилось количество вызовов экстренной бригады, которая выезжает во все регионы страны для спасения людей с травмами шейного отдела позвоночника.

В среднем, в год поступает около трех сотен таких вызовов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.