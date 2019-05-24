Прямой эфир

В Минске Mercedes насмерть сбил пенсионерку. Возбуждено уголовное дело

24 мая 2019 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором погибла женщина.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 22 мая. За рулем автомобиля Mercedes находился 29-летний водитель. Он ехал по переулку Болотникова задним ходом и совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части.  

В результате аварии на месте происшествия скончалась 86-летняя пенсионерка.  

В Минске Mercedes насмерть сбил пенсионерку. Возбуждено уголовное дело -1

Фото: СК

Был проведен осмотр места ДТП. Назначен ряд экспертиз.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека».  

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по г. Минску по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.  

На неделе в Минске десятилетний ребенок попал под машину на парковке в Минске – здесь подробнее.  

# Авария в Минске # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
«Было эвакуировано 78 человек». В Минске горел завод «Горизонт»
23 мая 2019 17:48

«Было эвакуировано 78 человек». В Минске горел завод «Горизонт»

Мужчину спасли на пожаре в Узденском районе
23 мая 2019 17:27

Мужчину спасли на пожаре в Узденском районе

Поставил сети на водоёме: в Логойском районе задержали браконьера
23 мая 2019 17:25

Поставил сети на водоёме: в Логойском районе задержали браконьера