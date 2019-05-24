В Минске Mercedes насмерть сбил пенсионерку. Возбуждено уголовное дело

По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 22 мая. За рулем автомобиля Mercedes находился 29-летний водитель. Он ехал по переулку Болотникова задним ходом и совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части.

Был проведен осмотр места ДТП. Назначен ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по г. Минску по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.