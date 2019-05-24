В Минске Mercedes насмерть сбил пенсионерку. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором погибла женщина.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 22 мая. За рулем автомобиля Mercedes находился 29-летний водитель. Он ехал по переулку Болотникова задним ходом и совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части.
В результате аварии на месте происшествия скончалась 86-летняя пенсионерка.
Был проведен осмотр места ДТП. Назначен ряд экспертиз.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по г. Минску по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.
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