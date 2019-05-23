«Было эвакуировано 78 человек». В Минске горел завод «Горизонт»

На место прибыли сразу несколько расчетов спасателей. Задействовали свыше 10 единиц техники.

Новости Беларуси. Пожар в центре столицы. 23 мая около 15 часов заводское здание на проспекте Машерова охватил дым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Возгорание произошло в складском помещении на первом этаже. Там находились мебель и деревянные поддоны.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Сработала пожарная автоматика, система оповещения людей о пожаре. Люди самостоятельно начали покидать помещение, в том числе администрация объекта. Из здания по проспекту Машерова было эвакуировано 78 человек.

Возгорание произошло в тех площадях помещения, которые арендуют у завода. Соответственно, дальше вопросы будут к арендаторам.

В течение получаса пожар погасили. Пострадавших нет. Причины ЧП еще предстоит выяснить.

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