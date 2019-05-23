Мужчину спасли на пожаре в Узденском районе

Новости Беларуси. За последние сутки на территории Минской области зарегистрировано два пожара в Узденском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один человек спасен.
Новости Беларуси. За последние сутки на территории Минской области зарегистрировано два пожара в Узденском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один человек спасен.
Возгорание произошло в деревянном жилом доме в деревне Борки. Хозяин покинул помещение самостоятельно до прибытия МЧС. Его госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Пламенем частично уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем.