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Мужчину спасли на пожаре в Узденском районе

23 мая 2019 17:27
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Новости Беларуси. За последние сутки на территории Минской области зарегистрировано два пожара в Узденском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один человек спасен.

Мужчину спасли на пожаре в Узденском районе-1

Возгорание произошло в деревянном жилом доме в деревне Борки. Хозяин покинул помещение самостоятельно до прибытия МЧС. Его госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Пламенем частично уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем.

Мужчину спасли на пожаре в Узденском районе-4

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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