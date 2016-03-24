Новости Беларуси. В Минске ликвидируют последствия загрязнения реки Свислочь нефтепродуктами. Напомним, накануне на территории парка Горького в водоеме были обнаружены масляные пятна. Кроме того, жители района неоднократно жаловались на едкий запах.

По словам специалистов, выбросы попали в реку через систему ливневой канализации. Причем уже установлено, загрязняющим экологию веществом стала солярка. Отобраны пробы воды, лаборанты дают оценку загрязнению.

На выяснение причин понадобится всего один день. Работники МЧС в свою очередь установили абсорбирующую заглушку, а собрали масляное пятно при помощи боновых заграждений в районе улицы Аранской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитриц Александрович, начальник отдела оперативного контроля Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Мы лічым, што вінаваты чалавечы фактар. Чалавек памыў машыну. На наваколлі гэта таксама адлюстроўваецца. Бо нафтапрадукты трапілі ў водны аб’ект і пайшлі далей. А мы гэтым і дыхаем, таму што пах тут был, сапраўды, дастаткова сур’ёзны.