ДТП в Минске: водитель легкового авто насмерть сбил пожилую женщину

Новости Беларуси. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 24 марта утром на улице Богдановича водитель легкового автомобиля сбил пожилую женщину.

Мужчина, двигаясь в неположенном месте задним ходом, заехал на зеленую зону и, не заметив минчанку, совершил наезд. Известно, что в это время долгожительница спешила на прием к врачу. Медики оперативно прибыли на место ДТП, однако спасти женщину не удалось. От полученных травм она скончалась на месте.

Сейчас все детали происшествия выясняют следователи. Но уже точно известно, в отношении водителя возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артем Шагиев, врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»:

Мы прибыли сюда максимально быстро. Был проведен полный комплекс реанимационных мероприятий, однако результата он не принес. Была констатирована биологическая смерть.