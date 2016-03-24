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ДТП в Минске: водитель легкового авто насмерть сбил пожилую женщину

24 марта 2016 18:04
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Новости Беларуси. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 24 марта утром на улице Богдановича водитель легкового автомобиля сбил пожилую женщину.

Мужчина, двигаясь в неположенном месте задним ходом, заехал на зеленую зону и, не заметив минчанку, совершил наезд. Известно, что в это время долгожительница спешила на прием к врачу. Медики оперативно прибыли на место ДТП, однако спасти женщину не удалось. От полученных травм она скончалась на месте.

Сейчас все детали происшествия выясняют следователи. Но уже точно известно, в отношении водителя возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артем Шагиев, врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»:
Мы прибыли сюда максимально быстро. Был проведен полный комплекс реанимационных мероприятий, однако результата он не принес. Была констатирована биологическая смерть.

# происшествия # Авария в Минске

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