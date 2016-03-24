Разыскиваются цыганки, обокравшие пенсионеров под видом соцработников в Вилейском районе

Новости Беларуси. Деньги, ценные вещи, золотые украшения. Любителей легкой наживы ищут в Вилейском районе. Во многих кражах правоохранители подозревают женщин цыганской внешности. Под видом социальных работников они проникают в дома, входят в доверие к хозяевам и во время будто бы «душевных» разговоров выносят ценное, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Местные жители населенного пункта Ракшицы в Вилейском районе – по большей части пожилые и одинокие люди. До ближайшей сельскохозяйственной конторы или магазина – километр с лишним. Из постоянных гостей деревни – только продавцы автолавки и социальный работник. Его профессия из года в год так и привлекает любителей легкой наживы. Случаи, когда к пожилым людям приходят женщины, после разговоров с которыми пропадают деньги и ценные вещи, не редкость.

По аналогичному сценарию действие в четырех лицах сыграли и в Ракшицах.

Сергей Ревко, оперуполномоченный отделения криминального розыска Вилейского районного отдела внутренних дел:

Женщина одинокая. Она собирала, копила. И украшения, которые у нее были, находились в шкафу. Дом на тот момент времени закрыт не был. По нашему предположению, две цыганки отвлекали, а две другие цыганки путем свободного доступа проникли в дом, где в последствии совершили кражу денежных средств и золотых украшений.