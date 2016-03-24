В серии терактов в столице Бельгии пострадала семья белорусов

Новости Бельгии. 24 марта стало известно, что в серии терактов в столице Бельгии пострадали белорусы. Семейная пара с маленьким ребенком получила травмы при взрыве в аэропорту. К счастью, они уже выписаны из больницы. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в Бельгии.

Григорий Аксенов, первый секретарь посольства Беларуси в Бельгии:

В аэропорту Завентем пострадала семья белорусов. В ходе медицинского осмотра установлено, что родители получили травмы уха, ребенок получил порез. Ребенку наложен шов, родителям назначен курс лечения. И они на текущий момент находятся дома. Они все застрахованы, поэтому страховой полис компенсирует все финансовые издержки, которые они понесут.

Также 24 марта стало известно, что главной целью террористов в Бельгии должны были стать атомные электростанции. Изменить свои планы боевики решили после ареста одного из участников террористической группировки — Салаха Абдеслама. В частности, сообщается, что братья Бакрауи, которые взорвали бомбы в воздушной гавани и подземке Брюсселя, ранее установили скрытую камеру перед домом руководителя бельгийской АЭС и всё это время за ним следили.

Кроме того, следствие полагает, что у них был как минимум ещё один сообщник. Его личность устанавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомню, кровавые теракты в Брюсселе 22 марта унесли жизни трех десятков человек из 40 стран мира, около 300 пострадали.