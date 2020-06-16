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Наркоконтроль уничтожил более гектара мака в Мядельском районе

16 июня 2020 13:41
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Новости Беларуси. Более гектара мака, содержащего наркотическое вещество, уничтожили в Мядельском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наркоконтроль уничтожил более гектара мака в Мядельском районе-1

Сотрудники наркоконтроля обнаружили поле дикорастущего растения вблизи деревни Шиковичи на берегу озера Баторино. Было скошено и уничтожено около 950 килограммов цветов.

Наркоконтроль уничтожил более гектара мака в Мядельском районе-4

Кстати, за незаконную культивацию наркосодержащих растений предусмотрена административная ответственность со штрафом до 540 рублей. А вот выращивание влечет уголовную ответственность.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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