Наркоконтроль уничтожил более гектара мака в Мядельском районе

Новости Беларуси. Более гектара мака, содержащего наркотическое вещество, уничтожили в Мядельском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Более гектара мака, содержащего наркотическое вещество, уничтожили в Мядельском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сотрудники наркоконтроля обнаружили поле дикорастущего растения вблизи деревни Шиковичи на берегу озера Баторино. Было скошено и уничтожено около 950 килограммов цветов.
Кстати, за незаконную культивацию наркосодержащих растений предусмотрена административная ответственность со штрафом до 540 рублей. А вот выращивание влечет уголовную ответственность.