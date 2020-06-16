Наркоконтроль уничтожил более гектара мака в Мядельском районе

Новости Беларуси. Более гектара мака, содержащего наркотическое вещество, уничтожили в Мядельском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники наркоконтроля обнаружили поле дикорастущего растения вблизи деревни Шиковичи на берегу озера Баторино. Было скошено и уничтожено около 950 килограммов цветов.