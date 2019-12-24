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У минчанина были украдены 1700 долларов, которые он прятал от жены

24 декабря 2019 10:02
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Новости Беларуси. В Минске у мужчины были украдены деньги, которые он прятал в автомобиле от своей супруги. 

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию за помощью обратился гражданин, который ездит на грузовике, занимаясь продажей овощей и фруктов. В бардачке заявитель прятал крупную сумму от жены. В какой-то момент часть наличности пропала. 

Вскоре был задержан подозреваемый, им оказался 34-летний минчанин, подрабатывавший грузчиком у потерпевшего. Наниматель передал ключи от своего авто фигуранту и попросил подменить на работе. 

Мужчина воспользовался случаем, обыскал машину и нашёл сбережения. Сначала работник взял 200 долларов, а через некоторое время – ещё 1500. Незаконно добытую наличность гражданин потратил. 

Подозреваемый задержан, его действиям дана правовая оценка. 

Несколько недель назад в Минске была совершена кража у продавца круглосуточного буфета на ж/д вокзале. 

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# Кража # происшествия

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