У минчанина были украдены 1700 долларов, которые он прятал от жены

Новости Беларуси. В Минске у мужчины были украдены деньги, которые он прятал в автомобиле от своей супруги.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию за помощью обратился гражданин, который ездит на грузовике, занимаясь продажей овощей и фруктов. В бардачке заявитель прятал крупную сумму от жены. В какой-то момент часть наличности пропала.

Вскоре был задержан подозреваемый, им оказался 34-летний минчанин, подрабатывавший грузчиком у потерпевшего. Наниматель передал ключи от своего авто фигуранту и попросил подменить на работе.

Мужчина воспользовался случаем, обыскал машину и нашёл сбережения. Сначала работник взял 200 долларов, а через некоторое время – ещё 1500. Незаконно добытую наличность гражданин потратил.

Подозреваемый задержан, его действиям дана правовая оценка.

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