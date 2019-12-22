В Ивацевичском районе из-за столкновения внедорожника и фуры погибли две девушки
Новости Беларуси. 21 декабря в седьмом часу вечера в Ивацевичском районе в аварии погибли два человека.
Как сообщает МВД Беларуси, водитель Renault Magnum двигался по трассе М1. Когда на 149 км грузовик остановился для поворота налево, в него врезался внедорожник Mercedes.
В аварии 44-летний водитель Mercedes получил травмы и был доставлен в больницу. Две пассажирки той же машины, 25-летняя и 30-летняя жительницы Витебской области, погибли на месте.
Согласно предварительным данным, оба водителя были трезвыми.
Фото: МВД Беларуси
Как уточняет Следственный комитет, с водителями работают следователи. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК РБ. Проводится осмотр места происшествия.
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