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В Ивацевичском районе из-за столкновения внедорожника и фуры погибли две девушки

22 декабря 2019 06:33
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Новости Беларуси. 21 декабря в седьмом часу вечера в Ивацевичском районе в аварии погибли два человека. 

Как сообщает МВД Беларуси, водитель Renault Magnum двигался по трассе М1. Когда на 149 км грузовик остановился для поворота налево, в него врезался внедорожник Mercedes. 

В Ивацевичском районе из-за столкновения внедорожника и фуры погибли две девушки-1

Фото: МВД Беларуси 

В аварии 44-летний водитель Mercedes получил травмы и был доставлен в больницу. Две пассажирки той же машины, 25-летняя и 30-летняя жительницы Витебской области, погибли на месте. 

В Ивацевичском районе из-за столкновения внедорожника и фуры погибли две девушки-4

Согласно предварительным данным, оба водителя были трезвыми. 
Фото: МВД Беларуси 

Как уточняет Следственный комитет, с водителями работают следователи. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК РБ. Проводится осмотр места происшествия. 

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# Авария в Брестской области # происшествия

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