В Минске из-за столкновения с Volvo перевернулся Hyundai

Новости Беларуси. Днём 16 февраля в Минске Volvo столкнулся с Hyundai, чтобы избежать столкновения с Honda. Как сообщает ГАИ Минска, водитель за рулём Volvo двигался по улице Горецкого в сторону улицы Чайлытко. В то же время в попутном направлении ехал Hyundai.

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Впереди по улице Горецого на проезжую часть выехала Honda, затем машина остановилась, чтобы пропустить приближавшиеся справа автомобили. Поскольку Honda оказалась перед Volvo, водитель последнего перестроился правее, толкнув Hyundai. От удара Hyundai наехал на бордюрный камень, затем врезался в столб и перевернулся. Водитель был пристёгнут ремнём безопасности и не пострадал.

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома