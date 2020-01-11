В Минске микроавтобус врезался в легковушку и лёг на крышу

Новости Беларуси. 10 января примерно в полседьмого вечера микроавтобус врезался в легковушку.
Как сообщает МВД Беларуси, 42-летний водитель Peugeot двигался по внутреннему кольцу МКАД в третьей полосе в сторону улицы Шаранговича. В какой-то момент транспортное средство занесло.
Микроавтобус выехал на съезд с МКАД и врезался в Volkswagen, после чего оказался за пределами проезжей части и перевернулся.
К месту происшествия выезжали сотрудники ОГАИ Московского РУВД.
На неделе в Речицком районе перевернулся микроавтобус.
Перед транспортным средством выехала и притормозила легковушка – подробнее здесь.