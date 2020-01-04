В Славгороде из-за короткого замыкания из детсада эвакуировали 42 человека

Новости Беларуси. В Славгороде из детского сада эвакуировали 42 человека.

По информации МЧС, происшествие случилось днем третьего января. Системой автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» было обнаружено задымление в помещении электрощитовой на первом этаже двухэтажного здания ГУО «Ясли–сад №4».

До прибытия подразделений МЧС персоналом объекта из здания были эвакуированы 42 человека, среди которых 29 детей.

Никто не пострадал.

Причина задымления – короткое замыкание электропроводки.