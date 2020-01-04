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В Славгороде из-за короткого замыкания из детсада эвакуировали 42 человека

04 января 2020 07:32
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Новости Беларуси. В Славгороде из детского сада эвакуировали 42 человека.  

По информации МЧС, происшествие случилось днем третьего января. Системой автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» было обнаружено задымление в помещении электрощитовой на первом этаже двухэтажного здания ГУО «Ясли–сад №4».  

До прибытия подразделений МЧС персоналом объекта из здания были эвакуированы 42 человека, среди которых 29 детей.  

Никто не пострадал.  

Причина задымления – короткое замыкание электропроводки.  

В конце декабря из поликлиники в Могилеве эвакуировали 380 человек из-за короткого замыкания – здесь подробнее.  

# Пожар # происшествия

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