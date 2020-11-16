В Минске из-за повреждения контактной сети остановилась работа нескольких троллейбусных маршрутов

Новости Беларуси. Утром 16 ноября в Минске возникли перебои в работе общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения сразу нескольких популярных троллейбусных маршрутов, которые идут через вокзал.

В результате происшествия на Свердлова вовремя не смогли попасть в точку назначения пассажиры из таких крупных микрорайонов, как Серебрянка и Лошица.