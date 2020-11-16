В Минске из-за повреждения контактной сети остановилась работа нескольких троллейбусных маршрутов
Новости Беларуси. Утром 16 ноября в Минске возникли перебои в работе общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения сразу нескольких популярных троллейбусных маршрутов, которые идут через вокзал.
В результате происшествия на Свердлова вовремя не смогли попасть в точку назначения пассажиры из таких крупных микрорайонов, как Серебрянка и Лошица.
Часть троллейбусов пустили в обход аварийного участка. Был организован и временный автобусный маршрут.
Николай Тюнин, заместитель директора филиала «Служба энергохозяйства» ГП «Минсктранс»:
При устранении аварии возникли некоторые сложности ввиду невозможности подъезда к месту происшествия из-за затора в утренний час пик.
Расследуются несколько версий произошедшего, одна из которых – умышленное повреждение контактной сети. Регламент на осмотр производился 10 ноября, контактная сеть троллейбуса находилась в технически исправном состоянии.
Контактную сеть восстановили через час после обрыва.