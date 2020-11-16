Прямой эфир

На проспекте Дзержинского водитель не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся

16 ноября 2020 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авария на проспекте Дзержинского. Водитель легковушки, двигаясь в направлении Уманской, не справился с управлением, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На проспекте Дзержинского водитель не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся-1

Машина влетела в ограждение путепровода и опрокинулась. В ГАИ рассказали, что водителю стало плохо за рулем. Это и стало вероятной причиной ДТП. Пассажирку автомобиля госпитализировали для осмотра. Проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Авария в Минском районе. Mercedes сбил троих 8-летних детей
16 ноября 2020 13:21

Авария в Минском районе. Mercedes сбил троих 8-летних детей

Дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка. В районе Червякова задержали 43-летнего мужчину
16 ноября 2020 08:27

Дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка. В районе Червякова задержали 43-летнего мужчину

В Лепельском районе на пожаре погиб 30-летний мужчина
16 ноября 2020 06:35

В Лепельском районе на пожаре погиб 30-летний мужчина