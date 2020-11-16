На проспекте Дзержинского водитель не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся

Новости Беларуси. Авария на проспекте Дзержинского. Водитель легковушки, двигаясь в направлении Уманской, не справился с управлением, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Машина влетела в ограждение путепровода и опрокинулась. В ГАИ рассказали, что водителю стало плохо за рулем. Это и стало вероятной причиной ДТП. Пассажирку автомобиля госпитализировали для осмотра. Проводится проверка.