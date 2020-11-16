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Авария в Минском районе. Mercedes сбил троих 8-летних детей

16 ноября 2020 13:21
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Новости Беларуси. Возле агрогородка Ждановичи в Минском районе легковой автомобиль сбил троих восьмилетних детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они переходили дорогу по пешеходному переходу вместе с тренером.

Авария в Минском районе. Mercedes сбил троих 8-летних детей-1

Mercedes, которым управляла 49-летняя женщина, двигался в сторону Ждановичей и сбил двух мальчиков и девочку. В результате аварии дети получили травмы и были госпитализированы. По факту происшествия проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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