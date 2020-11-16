В Минске задержан 21-летний парень, который крал ноутбуки у сожителей в хостеле

Новости Беларуси. В Минске задержан парень, который крал ноутбуки у сожителей в одном из хостелов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пострадавшие – иностранцы: мужчина из Китайской Народной Республики и женщина из России. Оба проживали в одной комнате. Оперативники смогли установить личность нарушителя. Им оказался 21-летний могилевчанин.

Один из ноутбуков парень сдал в ломбард. По словам задержанного, деньги ему были нужны, чтобы рассчитаться с долгами. Злоумышленника задержали в другом отеле, когда тот хотел снять комнату на часть украденных денег.