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«Выйти на них было довольно-таки сложно»: в Солигорске задержали двух участников международной преступной группировки

22 февраля 2019 20:14
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Новости Беларуси. Около полусотни краж по всей республике. В Солигорске задержали двух участников международной преступной группировки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Выйти на них было довольно-таки сложно»: в Солигорске задержали двух участников международной преступной группировки-1

Злоумышленники взламывали окна в коттеджах и квартирах на первых этажах домов. Похищали деньги и ювелирные украшения, иногда продукты питания, косметику, одежду и обувь. Подозреваемые – граждане Украины и России, ранее судимые за аналогичные действия.

«Выйти на них было довольно-таки сложно»: в Солигорске задержали двух участников международной преступной группировки-4

Над раскрытием серии преступлений работала специальная группа, в состав которой вошли сотрудники уголовного розыска со всей страны.

«Выйти на них было довольно-таки сложно»: в Солигорске задержали двух участников международной преступной группировки-7

«Выйти на них было довольно-таки сложно»: в Солигорске задержали двух участников международной преступной группировки-9

Андрей Микулич, заместитель начальника управления – начальник отдела «И» второго управления Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Выйти на них было довольно-таки сложно, соблюдали все меры предосторожности. Приезжали они сюда периодами, то есть два-три дня и уезжали. За это время совершалось до пяти-шести краж, и на месяц уезжали. Через две-три недели опять приезжали и таким же образом совершали преступления. Пользовались как правило съемными, прокатными машинами, проживали в машинах ночью, жильем не пользовались. 

«Выйти на них было довольно-таки сложно»: в Солигорске задержали двух участников международной преступной группировки-12

«Выйти на них было довольно-таки сложно»: в Солигорске задержали двух участников международной преступной группировки-14

Известно, что злоумышленники действовали не одни. Периодически они привлекали помощников, также граждан Украины.

«Выйти на них было довольно-таки сложно»: в Солигорске задержали двух участников международной преступной группировки-17

Следствие продолжается, возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители работают над розыском остальных фигурантов «преступных гастролей».

«Выйти на них было довольно-таки сложно»: в Солигорске задержали двух участников международной преступной группировки-20

# Кража # происшествия # Фотофакт

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