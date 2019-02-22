«Выйти на них было довольно-таки сложно»: в Солигорске задержали двух участников международной преступной группировки

Новости Беларуси. Около полусотни краж по всей республике. В Солигорске задержали двух участников международной преступной группировки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Около полусотни краж по всей республике. В Солигорске задержали двух участников международной преступной группировки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Злоумышленники взламывали окна в коттеджах и квартирах на первых этажах домов. Похищали деньги и ювелирные украшения, иногда продукты питания, косметику, одежду и обувь. Подозреваемые – граждане Украины и России, ранее судимые за аналогичные действия.
Над раскрытием серии преступлений работала специальная группа, в состав которой вошли сотрудники уголовного розыска со всей страны.
Андрей Микулич, заместитель начальника управления – начальник отдела «И» второго управления Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Выйти на них было довольно-таки сложно, соблюдали все меры предосторожности. Приезжали они сюда периодами, то есть два-три дня и уезжали. За это время совершалось до пяти-шести краж, и на месяц уезжали. Через две-три недели опять приезжали и таким же образом совершали преступления. Пользовались как правило съемными, прокатными машинами, проживали в машинах ночью, жильем не пользовались.
Известно, что злоумышленники действовали не одни. Периодически они привлекали помощников, также граждан Украины.
Следствие продолжается, возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители работают над розыском остальных фигурантов «преступных гастролей».