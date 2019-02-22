«Выйти на них было довольно-таки сложно»: в Солигорске задержали двух участников международной преступной группировки

Новости Беларуси. Около полусотни краж по всей республике. В Солигорске задержали двух участников международной преступной группировки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Злоумышленники взламывали окна в коттеджах и квартирах на первых этажах домов. Похищали деньги и ювелирные украшения, иногда продукты питания, косметику, одежду и обувь. Подозреваемые – граждане Украины и России, ранее судимые за аналогичные действия.

Над раскрытием серии преступлений работала специальная группа, в состав которой вошли сотрудники уголовного розыска со всей страны.

Андрей Микулич, заместитель начальника управления – начальник отдела «И» второго управления Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Выйти на них было довольно-таки сложно, соблюдали все меры предосторожности. Приезжали они сюда периодами, то есть два-три дня и уезжали. За это время совершалось до пяти-шести краж, и на месяц уезжали. Через две-три недели опять приезжали и таким же образом совершали преступления. Пользовались как правило съемными, прокатными машинами, проживали в машинах ночью, жильем не пользовались.

Известно, что злоумышленники действовали не одни. Периодически они привлекали помощников, также граждан Украины.