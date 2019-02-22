Пожар в частном доме в Крупках. Погиб один человек

Новости Беларуси. Один человек погиб во время пожара в Крупках. Его личность сейчас устанавливается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Один человек погиб во время пожара в Крупках. Его личность сейчас устанавливается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Возгорание произошло в кирпичном доме, огонь повредил кровлю и стены. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
За сутки на территории Минской области произошло шесть пожаров. В районе на пожаре в жилом доме сотрудники МЧС спасли двух человек, эвакуировали пятерых. Из них – четверо детей. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.