Пожар в частном доме в Крупках. Погиб один человек

Новости Беларуси. Один человек погиб во время пожара в Крупках. Его личность сейчас устанавливается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возгорание произошло в кирпичном доме, огонь повредил кровлю и стены. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.