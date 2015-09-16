Брестские таможенники изъяли около 90 бутылок элитного вина более чем на 50 млн рублей

Новости Беларуси. Около 90 бутылок элитного алкоголя более чем на 50 миллионов рублей. Партию дорогостоящего коллекционного вина пытался провезти на территорию нашей страны гражданин России. Он выбрал для пересечения границы так называемый «зеленый коридор», тем самым заявив об отсутствии у него товаров, которые подлежат декларированию.

Обнаружили контрабандный товар в салоне и багажном отделении его автомобиля. Алкоголь изъят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дубинко, сотрудник пресс-группы Брестской таможни:

В соответствии с законодательством, на территорию Евразийского экономического союза беспошлинно можно ввести до трех литров алкоголя на одно лицо, достигшее 18 лет. От 3 до 5 литров – при условии уплаты таможенных платежей. Свыше пяти литров алкоголя одному лицу везти запрещено.

С начала года брестские таможенники пресекли почти 40 попыток незаконного ввоза алкоголя на территорию Евразийского экономического союза. Изъято свыше 27 тысяч литров контрафактного алкоголя. Его стоимость составила порядка 150 миллионов рублей.