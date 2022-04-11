В Минске Honda въехала в BMW и перевернулась. Что произошло?

Новости Беларуси. В Минске Honda, ехавшая на красный свет, врезалась в BMW и перевернулась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

30-летняя водитель двигалась по площади Ванеева со стороны улицы Кошевого в направлении Васнецова. При проезде перекрестка женщина выехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с BMW. В результате Honda перевернулась. Никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка.