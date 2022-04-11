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В Минске Honda въехала в BMW и перевернулась. Что произошло?

11 апреля 2022 14:24
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Новости Беларуси. В Минске Honda, ехавшая на красный свет, врезалась в BMW и перевернулась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске Honda въехала в BMW и перевернулась. Что произошло?-1

30-летняя водитель двигалась по площади Ванеева со стороны улицы Кошевого в направлении Васнецова. При проезде перекрестка женщина выехала на запрещающий сигнал светофора и  столкнулась с BMW. В результате Honda перевернулась. Никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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