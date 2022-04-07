Для решения вопроса нужны деньги. Как мошенники обманывали белорусских пенсионеров?

Новости Беларуси. Более 190 тысяч рублей ущерба и десятки обманутых белорусов. В Минске задержана группа телефонных мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники звонили пенсионерам и сообщали, что их близкие родственники попали в беду. Для решения вопроса необходимо было передать определенную сумму денег, как правило, 50 тысяч рублей. В некоторых случаях звонившие сразу представлялись родственниками. Дальше схема была одна и та же: невнятный, расстроенный голос по городскому телефону сообщал, что супруга, дочь или внучка пенсионера попали в ДТП. В результате аварии, якобы пострадал пешеход, и если в кратчайшие сроки не заплатить деньги на лечение пострадавшего, то будет возбуждено уголовное дело.

Максим Гамола, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома – начальник криминальной милиции:

Когда потерпевшие проявляли бдительность и говорили, что не узнают по голосу своих родственников, мошенники объясняли это тем, что в результате ДТП получили серьезные телесные повреждения, что затрудняет их речь. В некоторых случаях в разговор включался якобы сотрудник правоохранительных органов, который подтверждал совершение ДТП с тяжкими последствиями и указывал сумму, которую необходимо передать, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности.

Мошенники оставались на связи со своими жертвами вплоть до передачи денег. Они перезванивали с городского телефона на мобильный и продолжали разговор, чтобы потерпевший не мог связаться с якобы пострадавшим родственником. После того, как очередной пенсионер соглашался передать деньги, к нему домой приезжал курьер. В некоторых случаях необходимая сумма переводилась на банковскую карту. Иногда мошенники просили до 10 тысяч долларов.

Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску:

Звонившие делали все возможное, чтобы не дать потерпевшим проанализировать ситуацию и позвонить своим родственникам, чтобы уточнить обстоятельства и есть ли необходимость в денежных средствах. Важно отметить, что злоумышленники всегда создавали для потерпевших внезапную стрессовую ситуацию, из-за которой они даже не обращали внимание на то, что звонок поступал с номера иностранного государства.