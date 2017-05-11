В Минске грузовик сбил легковушку, за рулём которой находилась 50-летняя женщина

Новости Беларуси. Крупное ДТП произошло сегодня здесь на Партизанском проспекте. Грузовик сбил легковушку, за рулём которой находилась 50-летняя женщина.
Она получила тяжёлые травмы.
Новости Беларуси. Крупное ДТП произошло сегодня здесь на Партизанском проспекте. Грузовик сбил легковушку, за рулём которой находилась 50-летняя женщина.
Она получила тяжёлые травмы.
Её отвезли в больницу с переломом бедра и таза, черепно-мозговой травмой и травмой живота. По версии милиции,
грузовик перестраивался со второй полосы в первую и не заметил там автомобиль.
Легковушку выбросило с дороги в осветительную мачту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Анастасия Забавская, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского района:
Виновник аварии – водитель грузовика, который не убедился в безопасности своего манёвра и не уступил дорогу при перестроении.