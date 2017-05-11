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В Минске грузовик сбил легковушку, за рулём которой находилась 50-летняя женщина

11 мая 2017 17:12
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Новости Беларуси. Крупное ДТП произошло сегодня здесь на Партизанском проспекте. Грузовик сбил легковушку, за рулём которой находилась 50-летняя женщина.

Она получила тяжёлые травмы.

В Минске грузовик сбил легковушку, за рулём которой находилась 50-летняя женщина-1

Её отвезли в больницу с переломом бедра и таза, черепно-мозговой травмой и травмой живота. По версии милиции,

грузовик перестраивался со второй полосы в первую и не заметил там автомобиль.

Легковушку выбросило с дороги в осветительную мачту,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске грузовик сбил легковушку, за рулём которой находилась 50-летняя женщина-3

Анастасия Забавская, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского района:
Виновник аварии – водитель грузовика, который не убедился в безопасности своего манёвра и не уступил дорогу при перестроении.

# Авария в Минске

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