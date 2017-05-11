Прямой эфир

В селе Новоселки Минского района опрокинулся МАЗ

11 мая 2017 14:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 11 мая в 11.36 в службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Новоселки Минского района. Спасателям о происшествии сообщил свидетель.

Требовалась помощь в извлечении пострадавшего.

В селе Новоселки Минского района опрокинулся МАЗ-1

Прибывший подразделениям МЧС стало известно, что произошло опрокидывание грузового автомобиля МАЗ.

Работниками МЧС с помощью специально инструмента из автомобиля деблокирован водитель 1987 года рождения.

С предварительным диагнозом – вывих левого плеча, ушиб левой ноги бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Авария

Другие новости рубрики

Все новости
Ночью 11 мая в поселке Привольный сгорел ангар
11 мая 2017 14:25

Ночью 11 мая в поселке Привольный сгорел ангар

Водитель маршрутки не понял, что поливочная машина стоит: авария на проспекте Независимости в Минске
10 мая 2017 17:32

Водитель маршрутки не понял, что поливочная машина стоит: авария на проспекте Независимости в Минске

Маршрутка с пассажирами влетела в МАЗ дорожников на проспекте Независимости: есть пострадавшие
10 мая 2017 16:32

Маршрутка с пассажирами влетела в МАЗ дорожников на проспекте Независимости: есть пострадавшие