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Ночью 11 мая в поселке Привольный сгорел ангар

11 мая 2017 14:25
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Новости Беларуси. К чрезвычайным происшествиям. Сразу два возгорания на производстве ликвидаваны спасателями области. Ночью в поселке Привольный сгорел ангар.

Ночью 11 мая в поселке Привольный сгорел ангар-1

Производственно-складское помещение сдавалось в аренду.

В результате уничтожено оборудование и готовая продукция. А в поселке Октябрьский Смолевичского района сгорел птичник.

Ночью 11 мая в поселке Привольный сгорел ангар-4

Одноэтажное помещение-новостройка.

В обоих случаях никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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