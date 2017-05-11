Ночью 11 мая в поселке Привольный сгорел ангар

Новости Беларуси. К чрезвычайным происшествиям. Сразу два возгорания на производстве ликвидаваны спасателями области. Ночью в поселке Привольный сгорел ангар.
Новости Беларуси. К чрезвычайным происшествиям. Сразу два возгорания на производстве ликвидаваны спасателями области. Ночью в поселке Привольный сгорел ангар.
Производственно-складское помещение сдавалось в аренду.
В результате уничтожено оборудование и готовая продукция. А в поселке Октябрьский Смолевичского района сгорел птичник.
Одноэтажное помещение-новостройка.
В обоих случаях никто не пострадал.
Причины возгорания устанавливаются, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.