Водитель маршрутки не понял, что поливочная машина стоит: авария на проспекте Независимости в Минске

Новости Беларуси. Пять пострадавших и пробка в несколько километров. В вечерний час пик
на проспекте Независимости в районе кольцевой маршрутка на всем ходу врезалась в поливомоечную машину.
От мощного удара спецтехника проехала на несколько метров вперед. Водитель микроавтобуса отделался лишь легким испугом, а вот пяти пассажирам потребовалась госпитализация.
Константин Кухарчук, мастер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Производили работы, удар.
Обернулись – въехала маршрутка в бочку.
Вячеслав Гаврош, начальник ОГАИ Первомайского района:
Водитель маршрутного такси не воспринял транспортное средство как стоящее, а посчитал, что оно движется.
Поэтому тормозить начал только в последний момент.
Как оказалось, спецтехника была прикрытием, ровно как и знаки, на участке, где проводили ремонт дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Со сломанными рессорами и выбитым задним мостом машину отправят в ремонт.