Водитель маршрутки не понял, что поливочная машина стоит: авария на проспекте Независимости в Минске

Новости Беларуси. Пять пострадавших и пробка в несколько километров. В вечерний час пик

на проспекте Независимости в районе кольцевой маршрутка на всем ходу врезалась в поливомоечную машину.

От мощного удара спецтехника проехала на несколько метров вперед. Водитель микроавтобуса отделался лишь легким испугом, а вот пяти пассажирам потребовалась госпитализация.