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Водитель маршрутки не понял, что поливочная машина стоит: авария на проспекте Независимости в Минске

10 мая 2017 17:32
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Новости Беларуси. Пять пострадавших и пробка в несколько километров. В вечерний час пик

на проспекте Независимости в районе кольцевой маршрутка на всем ходу врезалась в поливомоечную машину.

От мощного удара спецтехника проехала на несколько метров вперед. Водитель микроавтобуса отделался лишь легким испугом, а вот пяти пассажирам потребовалась госпитализация.

Водитель маршрутки не понял, что поливочная машина стоит: авария на проспекте Независимости в Минске-1

Константин Кухарчук, мастер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Производили работы, удар.

Обернулись – въехала маршрутка в бочку.

Вячеслав Гаврош, начальник ОГАИ Первомайского района:
Водитель маршрутного такси не воспринял транспортное средство как стоящее, а посчитал, что оно движется.

Поэтому тормозить начал только в последний момент.

Водитель маршрутки не понял, что поливочная машина стоит: авария на проспекте Независимости в Минске-3

Как оказалось, спецтехника была прикрытием, ровно как и знаки, на участке, где проводили ремонт дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Со сломанными рессорами и выбитым задним мостом машину отправят в ремонт.

# Авария в Минске

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