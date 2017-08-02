В Минске горело бывшее здание театра на проспекте Машерова

Новости Беларуси. Пожар на творческой стройплощадке. Утром спасатели тушили кровлю Молодежного театра на проспекте Машерова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожар на творческой стройплощадке. Утром спасатели тушили кровлю Молодежного театра на проспекте Машерова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здание, напомню, на реконструкции. Площадь возгорания – 50 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар примерно за 20 минут.
Причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при проведении огневых работ.