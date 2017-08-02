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В Минске горело бывшее здание театра на проспекте Машерова

02 августа 2017 17:23
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Новости Беларуси. Пожар на творческой стройплощадке. Утром спасатели тушили кровлю Молодежного театра на проспекте Машерова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске горело бывшее здание театра на проспекте Машерова-1

Здание, напомню, на реконструкции. Площадь возгорания – 50 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар примерно за 20 минут.

В Минске горело бывшее здание театра на проспекте Машерова-3

Причиной происшествия стало нарушение правил  безопасности при проведении огневых работ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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