Прямой эфир

Маленький мальчик выпал из окна второго этажа в Пинске

02 августа 2017 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Известно, что малыш играл в помещении со своей сестренкой (ей годик) и старшим братом (ему 4 года). В доме были дедушка и бабушка, в какой-то момент они отлучились на кухню.

Несколько минут – и взрослые услышали крики. Забежав в комнату, они увидели открытое окно. Судя по всему, мальчик взобрался на подоконник, открыл окно и выпал. С различными травмами ребенок доставлен в больницу.

Почему растет детская смертность из-за несчастных случаев: психология родительской беспечности

# происшествия # Падение с высоты

Другие новости рубрики

Все новости
Убийство 14-летней девочки: статья, по которой возбуждено дело, предусматривает исключительную меру наказания
02 августа 2017 13:16

Убийство 14-летней девочки: статья, по которой возбуждено дело, предусматривает исключительную меру наказания

Подозреваемый задержан: зверское убийство 14-летней девочки в Молодечненском районе
02 августа 2017 11:20

Подозреваемый задержан: зверское убийство 14-летней девочки в Молодечненском районе

Андрей Гаврош, устроивший стрельбу в Новый год, приговорен к 5 годам ограничения свободы
02 августа 2017 11:04

Андрей Гаврош, устроивший стрельбу в Новый год, приговорен к 5 годам ограничения свободы