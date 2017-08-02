Прямой эфир

Подозреваемый задержан: зверское убийство 14-летней девочки в Молодечненском районе

02 августа 2017 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Обстоятельства жестокого убийства 14-летней школьницы выясняют белорусские следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девочка разыскивалась как без вести пропавшая с 29 июля.

В ходе оперативных мероприятий ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве недалеко от дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью». Подозреваемый задержан.

Статья, по которой возбуждено дело, предусматривает исключительную меру наказания (подробности).

Подозреваемый задержан: зверское убийство 14-летней девочки в Молодечненском районе-1

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Назначены экспертные исследования. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных и процессуальных мероприятий с целью установить все обстоятельства по существу. Задержан гражданин Республики Беларусь, минчанин, 1993 года рождения в качестве подозреваемого. На сегодня молодой человек, который задержан, сотрудничает со следствием. Спланирован комплекс проведения следственных действий непосредственно с ним на месте происшествия.

На месте преступления продолжают работать следователи. Назначен ряд экспертиз. Выясняются мотивы преступления.

# происшествия # Фотофакт # Убийство # Сергей Кобакевич

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Гаврош, устроивший стрельбу в Новый год, приговорен к 5 годам ограничения свободы
02 августа 2017 11:04

Андрей Гаврош, устроивший стрельбу в Новый год, приговорен к 5 годам ограничения свободы

14-летнюю девочку убили в Молодечненском районе: подозреваемый задержан
02 августа 2017 10:38

14-летнюю девочку убили в Молодечненском районе: подозреваемый задержан

Водитель легковушки сбил двух школьников на пешеходном переходе в Витебске
02 августа 2017 08:04

Водитель легковушки сбил двух школьников на пешеходном переходе в Витебске