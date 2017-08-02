Подозреваемый задержан: зверское убийство 14-летней девочки в Молодечненском районе

В ходе оперативных мероприятий ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве недалеко от дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью». Подозреваемый задержан.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Назначены экспертные исследования. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных и процессуальных мероприятий с целью установить все обстоятельства по существу. Задержан гражданин Республики Беларусь, минчанин, 1993 года рождения в качестве подозреваемого. На сегодня молодой человек, который задержан, сотрудничает со следствием. Спланирован комплекс проведения следственных действий непосредственно с ним на месте происшествия.

На месте преступления продолжают работать следователи. Назначен ряд экспертиз. Выясняются мотивы преступления.