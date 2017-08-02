Убийство 14-летней девочки: статья, по которой возбуждено дело, предусматривает исключительную меру наказания

Что известно о жестоком убийстве в Молодечненском районе подробности здесь .

Новости Беларуси. Обстоятельства жестокого убийства 14-летней школьницы выясняют белорусские следователи. Девочка разыскивалась как без вести пропавшая с субботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе оперативных мероприятий ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве недалеко от дома. Увиденное на месте шокировало даже бывалых следователей. По предварительной версии, смерть девочки наступила от механической асфиксии, говоря проще, удушья. По статье «Убийство с особой жестокостью» возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает исключительную меру наказания.