В Минске горел сезонный киоск

Новости Беларуси. Вечером 7 ноября в Минске загорелся киоск по проспекту Пушкина.

Как сообщает Минское ГУМЧС, прибывшие спасатели обнаружили горящие деревянные поддоны. Пламя также распространилось на упаковочную тару на площади 4 кв. м внутри сезонного киоска для торговли овощами и фруктами.