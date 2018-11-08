В Минске горел сезонный киоск
Новости Беларуси. Вечером 7 ноября в Минске загорелся киоск по проспекту Пушкина.
Как сообщает Минское ГУМЧС, прибывшие спасатели обнаружили горящие деревянные поддоны. Пламя также распространилось на упаковочную тару на площади 4 кв. м внутри сезонного киоска для торговли овощами и фруктами.
На ликвидацию пожара потребовалось 10 минут.
Огнём повреждены деревянные поддоны, упаковочная тара и лакокрасочное покрытие строения.
Выясняется причина возгорания.
Осенью 2018 года в Витебске произошёл пожар на предприятии.
Были эвакуированы 40 человек – подробнее здесь.