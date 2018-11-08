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В Минске горел сезонный киоск

08 ноября 2018 08:07
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Новости Беларуси. Вечером 7 ноября в Минске загорелся киоск по проспекту Пушкина.  

Как сообщает Минское ГУМЧС, прибывшие спасатели обнаружили горящие деревянные поддоны. Пламя также распространилось на упаковочную тару на площади 4 кв. м внутри сезонного киоска для торговли овощами и фруктами.  

В Минске горел сезонный киоск-1

Фото: Минское ГУМЧС  

На ликвидацию пожара потребовалось 10 минут.  

В Минске горел сезонный киоск-4

Фото: Минское ГУМЧС  

Огнём повреждены деревянные поддоны, упаковочная тара и лакокрасочное покрытие строения.  

Выясняется причина возгорания.  

В Минске горел сезонный киоск-7

Фото: Минское ГУМЧС  

Осенью 2018 года в Витебске произошёл пожар на предприятии. 

Были эвакуированы 40 человек – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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