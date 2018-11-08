На пожаре в Брестском районе очевидец спас пенсионерку
Новости Беларуси. 7 ноября около четырёх дня в деревне Малая Раковица Брестского района горел жилой деревянный дом.
Как сообщает Брестское ОУМЧС, владельцем здания является 62-летний пенсионер. Во время пожара в доме находилась 60-летняя женщина, её спас 55-летний гражданин.
Пострадавшая госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом «термические ожоги (15% тела)».
Огнём уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в строении. Причина возгорания выясняется.
Осенью 2018 года в Пинске горела квартира пятиэтажного дома.
Прибывшие сотрудники МЧС спасли 90-летнюю хозяйку – подробности здесь.