На пожаре в Брестском районе очевидец спас пенсионерку

Новости Беларуси. 7 ноября около четырёх дня в деревне Малая Раковица Брестского района горел жилой деревянный дом.

Как сообщает Брестское ОУМЧС, владельцем здания является 62-летний пенсионер. Во время пожара в доме находилась 60-летняя женщина, её спас 55-летний гражданин.