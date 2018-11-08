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На пожаре в Брестском районе очевидец спас пенсионерку

08 ноября 2018 06:36
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Новости Беларуси. 7 ноября около четырёх дня в деревне Малая Раковица Брестского района горел жилой деревянный дом.  

Как сообщает Брестское ОУМЧС, владельцем здания является 62-летний пенсионер. Во время пожара в доме находилась 60-летняя женщина, её спас 55-летний гражданин.  

На пожаре в Брестском районе очевидец спас пенсионерку-1

Фото: МЧС Беларуси  

Пострадавшая госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом «термические ожоги (15% тела)».  

На пожаре в Брестском районе очевидец спас пенсионерку-4

Фото: МЧС Беларуси  

Огнём уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в строении. Причина возгорания выясняется.  

На пожаре в Брестском районе очевидец спас пенсионерку-7

Фото: МЧС Беларуси  

Осенью 2018 года в Пинске горела квартира пятиэтажного дома.  

Прибывшие сотрудники МЧС спасли 90-летнюю хозяйку – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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