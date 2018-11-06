В Гомеле собака напала на двух 8-летних мальчиков

Новости Беларуси. В центре Гомеля собака набросилась на детей.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома, происшествие случилось третьего ноября. Двое 8-летних детей вместе с родителями гуляли во внутреннем дворе домов на улице Советской.

На детей набросилась собака породы боксер. Одного мальчика животное укусило за лицо и руку, а второму порвало куртку.

К моменту прибытия правоохранителей пес был без поводка и намордника. Хозяин питомца был рядом. Предварительно, мужчина был в нетрезвом состоянии.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначена экспертиза.

В соответствии со ст.15.47 КоАП Беларуси нарушение правил содержания домашних животных влечет предупреждение или штраф в размере от 1 до 15 базовых величин. То же нарушение, повлекшее причинение вреда здоровью людей или имуществу, предусматривает штраф в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест.