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В Лунинецком районе шедший по дороге мужчина попал под колёса микроавтобуса

08 ноября 2018 07:33
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Новости Беларуси. 7 ноября около половины шестого утра в Лунинецком районе произошла смертельная авария.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, Mercedes Sprinter 308, за рулём которого находился 35-летний житель Иваново, двигался по трассе М10 в сторону Гомеля.  

В Лунинецком районе шедший по дороге мужчина попал под колёса микроавтобуса-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

На 366 км дороги микроавтобус наехал на 38-летнего бобруйчанина, который шёл по проезжей части навстречу иномарке и не был обозначен фликерами. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы.  

У погибшего взята кровь на анализ. Отмечается, что мужчина 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД пешеходом.  

Возбуждено уголовное дело.  

Осенью 2018 года под Брестом был сбит молодой человек.  

Водитель автомобиля скрылся  – здесь подробности.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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