В Лунинецком районе шедший по дороге мужчина попал под колёса микроавтобуса

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, Mercedes Sprinter 308, за рулём которого находился 35-летний житель Иваново, двигался по трассе М10 в сторону Гомеля.

Новости Беларуси. 7 ноября около половины шестого утра в Лунинецком районе произошла смертельная авария.

На 366 км дороги микроавтобус наехал на 38-летнего бобруйчанина, который шёл по проезжей части навстречу иномарке и не был обозначен фликерами. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы.

У погибшего взята кровь на анализ. Отмечается, что мужчина 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД пешеходом.

Возбуждено уголовное дело.

Осенью 2018 года под Брестом был сбит молодой человек.