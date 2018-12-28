В Минске горел мусоровоз: видео

Новости Беларуси. Клубы жёлтого дыма из мусоровоза. Жители многоэтажки на улице Филимонова 28 декабря в полдень из своих окон наблюдали не совсем приятную картину, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Клубы жёлтого дыма из мусоровоза. Жители многоэтажки на улице Филимонова 28 декабря в полдень из своих окон наблюдали не совсем приятную картину, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
И поделились с нами своим видео. На место прибыли спасатели, которые быстро справились с возгоранием.
По предварительной информации, загорелась дымовая шашка.