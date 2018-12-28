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В Минске горел мусоровоз: видео

28 декабря 2018 19:19
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Новости Беларуси. Клубы жёлтого дыма из мусоровоза.  Жители многоэтажки на улице Филимонова 28 декабря в полдень из своих окон наблюдали не совсем приятную картину, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске горел мусоровоз: видео-1

И поделились с нами своим видео. На место прибыли спасатели, которые быстро справились с возгоранием.

В Минске горел мусоровоз: видео-4

По предварительной информации, загорелась дымовая шашка.

# Пожар в доме # происшествия # Фотофакт

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