В Бресте 16-летний парень попал под колёса Hyundai

Новости Беларуси. 27 декабря около восьми вечера в Бресте произошёл наезд на несовершеннолетнего.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 30-летняя брестчанка за рулём Hyundai Accent двигалась по улице Сальникова в сторону улицы Грибоедова. На нерегулируемом пешеходном переходе машина сбила 16-летнего местного жителя.

Подросток доставлен в больницу. По факту происшествия ведётся проверка.

Зимой 2018 года в Узденском районе автомобиль наехал на перебегавшего дорогу мужчину.