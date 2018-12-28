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В Бресте 16-летний парень попал под колёса Hyundai

28 декабря 2018 09:35
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Новости Беларуси. 27 декабря около восьми вечера в Бресте произошёл наезд на несовершеннолетнего.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 30-летняя брестчанка за рулём Hyundai Accent двигалась по улице Сальникова в сторону улицы Грибоедова. На нерегулируемом пешеходном переходе машина сбила 16-летнего местного жителя.  

Подросток доставлен в больницу. По факту происшествия ведётся проверка.  

Зимой 2018 года в Узденском районе автомобиль наехал на перебегавшего дорогу мужчину.  

Пешеход госпитализирован с переломами обеих ног – подробности здесь.  

# Авария в Бресте # происшествия

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