Прямой эфир

18-летний студент выпал из окна общежития в Минске и погиб

28 декабря 2018 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске студенческая вечеринка обернулась трагедией.

По информации Следственного комитета, тело второкурсника одного из столичных вузов было обнаружено ночью двадцать восьмого декабря под окнами общежития по улице Свердлова. По факту смерти молодого человека проводится проверка.

По предварительной информации, смерть 18-летнего парня наступила в результате падения с пятого этажа. По имеющейся информации, компания молодых людей собралась в одной из комнат для распития алкогольных напитков.

Периодически молодые люди вылазили из окон, чтобы сделать фото. Один из студентов, который увлекался паркуром, забрался на фасад, но затем вернулся обратно. Полученные фото было и изъяты и приобщены к материалу проверки. 

18-летний студент выпал из окна общежития в Минске и погиб -1

Фото: Следственный комитет

Очевидцы сообщили, что, когда молодые люди находились на кухне, этот же парень снова забрался с подоконника на фасад здания. Через некоторое время компания обнаружила, что студент лежит на земле.

Было осмотрено место падения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

# Падение с высоты # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте 16-летний парень попал под колёса Hyundai
28 декабря 2018 09:35

В Бресте 16-летний парень попал под колёса Hyundai

Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз 20 т горчицы
28 декабря 2018 09:16

Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз 20 т горчицы

На пожаре в Полоцке мужчина получил ожоги и был госпитализирован
28 декабря 2018 08:02

На пожаре в Полоцке мужчина получил ожоги и был госпитализирован