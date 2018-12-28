18-летний студент выпал из окна общежития в Минске и погиб

Новости Беларуси. В Минске студенческая вечеринка обернулась трагедией.

По информации Следственного комитета, тело второкурсника одного из столичных вузов было обнаружено ночью двадцать восьмого декабря под окнами общежития по улице Свердлова. По факту смерти молодого человека проводится проверка.

По предварительной информации, смерть 18-летнего парня наступила в результате падения с пятого этажа. По имеющейся информации, компания молодых людей собралась в одной из комнат для распития алкогольных напитков.

Периодически молодые люди вылазили из окон, чтобы сделать фото. Один из студентов, который увлекался паркуром, забрался на фасад, но затем вернулся обратно. Полученные фото было и изъяты и приобщены к материалу проверки.