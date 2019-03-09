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Шокирующее убийство 8 марта в Лунинце. Подробности трагедии

09 марта 2019 11:28
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Новости Беларуси. Смерть троих человек расследуют в Лунинце. Тела местных жителей с огнестрельными ранениями обнаружены в одном из частных домов города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шокирующее убийство 8 марта в Лунинце. Подробности трагедии-1

Вечером 8 марта компания родственников отмечала праздник. Между ними завязался конфликт. После чего 66-летний мужчина выстрелил из ружья в свою супругу, ее мать и брата. Известно, что одна из жертв во время ссоры обратилась в милицию. Однако прибывшие на место правоохранители нашли людей мертвыми. Стрелявший мужчина пытался покончить с собой. Он выстрелил себе в голову. Однако остался жив. Сейчас мужчина находится в больнице под конвоем.

Шокирующее убийство 8 марта в Лунинце. Подробности трагедии-4

Дмитрий Иванюк, главный инспектор УСК по Брестской области:
В отношении мужчины Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по п. 1 и 2 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Разрешение на хранение оружия он не имел.

На месте происшествия работают сотрудники милиции, следователи, представители Комитета судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Шокирующее убийство 8 марта в Лунинце. Подробности трагедии-7

# Убийство # происшествия # Дмитрий Иванюк # Фотофакт

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