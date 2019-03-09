Шокирующее убийство 8 марта в Лунинце. Подробности трагедии

Вечером 8 марта компания родственников отмечала праздник. Между ними завязался конфликт. После чего 66-летний мужчина выстрелил из ружья в свою супругу, ее мать и брата. Известно, что одна из жертв во время ссоры обратилась в милицию. Однако прибывшие на место правоохранители нашли людей мертвыми. Стрелявший мужчина пытался покончить с собой. Он выстрелил себе в голову. Однако остался жив. Сейчас мужчина находится в больнице под конвоем.