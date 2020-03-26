На пожаре в одном из общежитий Гродно спасены два человека

Новости Беларуси. 25 марта в девятом часу вечера в Гродно произошёл пожар в общежитии.
По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели густой дым, который шёл из окна квартиры на втором этаже.
Новости Беларуси. 25 марта в девятом часу вечера в Гродно произошёл пожар в общежитии.
По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели густой дым, который шёл из окна квартиры на втором этаже.
Фото: МЧС Беларуси
Из горевшей комнаты были вынесены на воздух хозяйка и её гость. Пострадавшие получили ожоги и были госпитализированы. Из здания также были эвакуированы 30 человек, в том числе четверо детей до 10 лет.
Пожар потушен, огнём повреждены оконная рама, диван, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.
Фото: МЧС Беларуси
Весной 2020 года в Минске горела школа по улице Слободской.
Были эвакуированы более 900 человек – подробнее здесь.