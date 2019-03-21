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За сутки в Минской области произошли три пожара: один человек погиб, ещё один госпитализирован

21 марта 2019 21:04
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Новости Беларуси. Один из пожаров случился в квартире многоэтажки в Слуцке. Погиб человек. Причина возгорания устанавливается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За сутки в Минской области произошли три пожара: один человек погиб, ещё один госпитализирован-1

А вот в агрогородке Семежево в Копыльском районе сотрудникам МЧС пришлось спасти хозяина дома. Мужчина госпитализирован. Огнем повреждено имущество. Предварительная версия ЧП – неосторожность при курении.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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