За сутки в Минской области произошли три пожара: один человек погиб, ещё один госпитализирован

Новости Беларуси. Один из пожаров случился в квартире многоэтажки в Слуцке. Погиб человек. Причина возгорания устанавливается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Один из пожаров случился в квартире многоэтажки в Слуцке. Погиб человек. Причина возгорания устанавливается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
А вот в агрогородке Семежево в Копыльском районе сотрудникам МЧС пришлось спасти хозяина дома. Мужчина госпитализирован. Огнем повреждено имущество. Предварительная версия ЧП – неосторожность при курении.