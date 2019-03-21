В Солигорском районе взорвалась котельная: кочегар находился на улице

Новости Беларуси. В деревне Хоростово Солигорского района произошел взрыв в котельной, которая отапливала местный Дом культуры. В результате техническое здание рухнуло, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В деревне Хоростово Солигорского района произошел взрыв в котельной, которая отапливала местный Дом культуры. В результате техническое здание рухнуло, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
К счастью, никто не пострадал: кочегар в опасный момент находился на улице и занимался заготовкой дров. Возможная причина происшествия – технический момент.
При проведении в Доме культуры электромонтажных работ котельная была обесточена. Остановилась циркуляция воды, что и привело к разрыву оборудования.