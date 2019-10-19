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В Минске дважды обокрали спящего на «умной остановке» мужчину

19 октября 2019 06:35
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Новости Беларуси. В Минске 4 октября около пяти часов утра уснувшего на остановке мужчину дважды обокрали.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, у потерпевшего местного жителя были украдены деньги, мобильник и кварцевые часы. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 730 рублей. В правонарушении подозреваются три человека.

Двум разыскиваемым на вид 16-25 лет, их рост 185-190 см, они худощавого телосложения. У первого светлые волосы. На нём были тёмная куртка, тёмно-синие штаны и чёрные кроссовки.

В Минске дважды обокрали спящего на «умной остановке» мужчину -1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

У второго тёмные волосы. Он был одет в белую ветровку с синим капюшоном и серые спортивные брюки.

В Минске дважды обокрали спящего на «умной остановке» мужчину -4

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Третьему подозреваемому на вид 20-30 лет, рост 185-190 см. Среднего телосложения, темноволосый, на лице – растительность. На нём были тёмное пальто и чёрные джинсы.

В Минске дважды обокрали спящего на «умной остановке» мужчину -7

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Если вы узнали данных людей или вам что-либо известно об их местонахождении, сообщите об этом по телефонам: 8(029) 302-50-77, 8 (017) 288-02-02, 102.

# Кража # происшествия

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