В Минске дважды обокрали спящего на «умной остановке» мужчину

Новости Беларуси. В Минске 4 октября около пяти часов утра уснувшего на остановке мужчину дважды обокрали.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, у потерпевшего местного жителя были украдены деньги, мобильник и кварцевые часы. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 730 рублей. В правонарушении подозреваются три человека.

Двум разыскиваемым на вид 16-25 лет, их рост 185-190 см, они худощавого телосложения. У первого светлые волосы. На нём были тёмная куртка, тёмно-синие штаны и чёрные кроссовки.