В Минске две женщины представились переписчицами и обокрали пенсионерку

Новости Беларуси. Днём 16 октября в Минске две женщины под видом переписчиц проникли в дом пенсионерки и обокрали её.

Как сообщает Следственный комитет, две неизвестные гражданки пришли к 85-летней женщине и сказали, что они должны провести перепись населения. Пенсионерка пустила их в дом, в результате чего лжепереписчицы похитили 85 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Личности правонарушительниц устанавливаются. Изучаются записи камер видеонаблюдения, находящихся на близлежащих объектах.

На неделе стало известно, что в Минске молодой человек подозревается в похищении крупной суммы денег у родителей друга.