Прямой эфир

В Чаусах мужчина с ножом напал на своих знакомых

18 октября 2019 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Днём 17 октября в Чаусах в ходе конфликта один из мужчин ударил другого ножом. 

Как сообщает Следственный комитет, инцидент произошёл в частном доме. Женщина и двое мужчин вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент вспыхнула ссора, в результате чего 65–летний местный житель нанёс ножевое ранение 41-летнему мужчине. 

После прибытия правоохранители, нападавший продолжал вести себя агрессивно и не реагировал на просьбы убрать режущий инструмент. Когда гражданин приставил нож к женщине, милиционер выстрелил подозреваемому в ногу. 

В Чаусах мужчина с ножом напал на своих знакомых -1

Фото: Следственный комитет

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». 

Орудие преступления изъято, свидетели допрошены. Фигурант и потерпевший доставлены в медучреждение. Расследование продолжается. 

На неделе в Молодечно один из мужчин нанёс другому два удара ножом.

Конфликт возник из-за ревности – здесь подробности

# Нападение # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минском районе рука 17-летнего парня застряла в бетономешалке
18 октября 2019 07:47

В Минском районе рука 17-летнего парня застряла в бетономешалке

Серьёзное ДТП на пр. Независимости: от удара машина вылетела на тротуар
18 октября 2019 07:43

Серьёзное ДТП на пр. Независимости: от удара машина вылетела на тротуар

В Минске на проспекте Независимости столкнулись Toyota и BMW
18 октября 2019 07:28

В Минске на проспекте Независимости столкнулись Toyota и BMW