В Чаусах мужчина с ножом напал на своих знакомых

Новости Беларуси. Днём 17 октября в Чаусах в ходе конфликта один из мужчин ударил другого ножом.

Как сообщает Следственный комитет, инцидент произошёл в частном доме. Женщина и двое мужчин вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент вспыхнула ссора, в результате чего 65–летний местный житель нанёс ножевое ранение 41-летнему мужчине.

После прибытия правоохранители, нападавший продолжал вести себя агрессивно и не реагировал на просьбы убрать режущий инструмент. Когда гражданин приставил нож к женщине, милиционер выстрелил подозреваемому в ногу.