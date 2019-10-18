«12 789 литров браги конфискованы». В Молодечненском районе нашли нелегальный самогонный завод

Новости Беларуси. Домашний завод по производству самогона ликвидировали в Молодечненском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

27-летний безработный житель деревни Заболотье оборудовал в гараже алкогольный цех. На 20 квадратных метрах в специальном помещении располагался механизированной аппарат.

Отработанный продукт сливался на подворье в забетонированные в землю колодцы.

Налаженная схема позволяла получать около 700 литров готового продукта за один раз.

Сергей Чеботаров, официальный представитель УВД Миноблисполкома:

Хозяином нелегального производства оказался неработающий местный житель. За нарушение антиалкогольного законодательства мужчина попадал в поле зрения правоохранительных органов не первый раз. Дорогостоящий аппарат для изготовления спиртного был демонтирован и изъят. 12 789 литров самогонной браги конфискованы и уничтожены.